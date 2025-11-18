Regreso a toda velocidad: El ejemplar de corta distancia vuelve a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los ejemplares que la afición no debe subestimar a la hora de estructurar las diferentes jugadas exóticas (incluida la Triple Apuesta) en la quinta carrera no válida de La Rinconada, es Titán Time. Este zaino de cuatro años retorna a la pista luego de una prolongada ausencia de 273 días sin competir en la arena de Coche.

La Rinconada: Caballo Veloz 1.100 metros Triple Apuesta

Para su reaparición, el caballo se presenta bajo el entrenamiento de Albany González. A pesar de contar ya con cuatro años de edad, Titán Time ha participado en tan solo siete ocasiones, logrando una victoria.

No obstante, su desempeño más reciente se registró el pasado 23 de febrero de este año. En esa actuación, Titán Time arribó en la tercera casilla, donde mostró gran velocidad al inicio. Al final, fue superado por Furetto y por Poloroid, este último el ganador de la carrera. Esa demostración de velocidad inicial sugiere que el ejemplar mantiene el potencial necesario para definir en el lote.

Titán Time es hijo de Lead Astray en Chispita por Bay Village. Nació y se crio en el Haras Luisiana y defiende los colores del Stud “Excelso”. Para este compromiso, el ejemplar contará con la monta de Yonkleiver Díaz.

El caballo usará los implementos: Vendas (V), Bozal (Bz) y Lengua Amarrada (La). Como dato curioso, la yunta Titán Time-Yonkleiver Díaz no ha conseguido su primera victoria en las dos oportunidades previas que actuaron juntos. La afición y el team esperan que esta situación cambie este domingo y que el regreso de Titán Time se traduzca en un triunfo.

Ejercicios: La Rinconada Datos hípicos Titan Time

Oct 11 Traqueador E/P 16,1 30,3 (400) 44,1/57,4// de carrerón, cómodo con remate de 14,2.

Nov 15 Y. Diaz E/S 14,4 27,3 40,4 (600) 54,4 2P 69,4/85,4// de galopón, cómodo con remate de 13,1. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.