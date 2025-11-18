Hija del ganador descalificado de la Saudi Cup inicia campaña este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo quedó dispuesto para una nueva reunión de carreras en el majestuoso hipódromo La Rinconada. En esta ocasión, 12 importantes competencias, que incluyen dos clásicos de Grado II, se encargarán de inyectar la máxima emoción a la fanaticada hípica.

Las autoridades del INH dieron a conocer los inscritos. De inmediato, la afición presenció varios nombres nuevos. Se espera que estas promesas debutantes ofrezcan un gran espectáculo este domingo 23 de noviembre.

Potrancas: Debutantes La Rinconada Primera Carrera

La jornada abre con la primera carrera, una prueba especial para potrancas nacionales e importadas de 2 años, debutantes o no ganadoras. La nómina la componen siete dosañeras, cinco de ellas en carácter de debutantes.

El entrenador Fernando Parilli Araujo, quien en la actualidad ocupa un tercer lugar en el meeting por empates, inscribió la tarjeta de la castaña de dos años Farolera (USA). Esta pupila del Stud “Z.M” es hija de Maximum Security en Charming Becky por Dixie Union.

Su padre, Maximum Security, destacó al ganar varias pruebas de Grado y al dejar un récord de 14 actuaciones para nueve triunfos. Entre sus victorias sobresalen: Xpressbet Florida Derby (Gr. I), TVG.com Haskell Invitational Stakes (Gr. I), TVG Pacific Classic Stakes (Gr. I) y la Saudi Cup, disputada en 2020. No obstante, en este último caso, fue descalificado posteriormente por el uso de sustancias prohibidas por parte de su entrenador de aquel entonces, Jason Servis.

La madre, Charming Becky, solo tuvo nueve participaciones públicas, donde ocupó dos segundos lugares. El abuelo, Dixie Union, también fue un destacado corredor y ganador de pruebas de Grado, entre ellas el Hollywood Juvenile Championship Stakes (Gr. III) y el Malibu Stakes (Gr. I).

Cabe destacar que la monta de esta potra estará a cargo del jinete José Alejandro Rivero con un hándicap de 54 kilos y en esta ocasión usará los implementos BB (Bozal Blanco) y La (Lengua Amarrada).

Ejercicios: Farolera (Usa) La Rinconada Potra

Nov 07 J. Lugo Jr. E/S del aparato 29,4 (400) 47,1/ al tiro, cómoda junto a Charming Becky.

Nov 14 Yam González E/P 16 30,1 43,1 (600) 56,3 2P 70,4/86,3// muy cómoda con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.