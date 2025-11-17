Por el bicampeonato: Strength Monster busca revalidar su título en el Clásico "Sprinters" de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia disputa su reunión 23 este sábado 22 de noviembre con una agenda de nueve competencias. La jornada comienza a la 1:15 de la tarde y presenta como evento central el Clásico "Sprinters", pautado como la tercera carrera no válida del programa.

Esta selectiva, que se corre en 1.200 metros, permitirá coronar al caballo más rápido del óvalo valenciano. La prueba está reservada para ejemplares de tres años y más, y cuenta con una nómina de seis inscritos que compiten por una suma adicional especial a repartir de $20.000,00.

El Campeón a Revalidar: Hinava Reunión 23

El ejemplar a vencer es, lógicamente, Strength Monster. En esta oportunidad, el veloz caballo busca revalidar su triunfo alcanzado el pasado año. Su impresionante campaña registra 14 victorias en 20 actuaciones. En su reaparición más reciente, tras 98 días sin competir, demostró su gran capacidad al ganar en un final cerrado.

El jinete profesional Francisco Quevedo y el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez repiten yunta. Ambos profesionales se unen nuevamente para intentar que el ejemplar, que defiende los colores del Stud ‘Reinaissance Racing’, continúe con su racha positiva de triunfos.

Los Rivales que Desafían la Velocidad

Soldado del Rey emerge como un rival de cuidado. A pesar de fallar en su más reciente salida, este hijo de Miner’s Lamp, propiedad del Stud “Andrea Stable I”, es un caballo al que la carrera se le puede presentar para atacar con fuerza en los metros finales.

Otro ejemplar favorecido por el planteamiento de la carrera es New Rocket. Este guerrero, bajo la preparación de Renny Verastegui, se ha batido en todas las peleas y luce mucho con la monta de Larry Mejías.

El Precedente del Clásico

De toda la nómina, Strength Monster es el único que ostenta opción de revalidar el triunfo en este clásico. El pupilo de Juan Carlos Pérez Pérez logró agenciar un tiempo de 75 segundos exactos para el recorrido de 1.200 metros en 2024, con el mismo Francisco Quevedo en la silla.