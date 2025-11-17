Desafío selectivo: El importado Gran Yaco tiene su gran chance de coronarse este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, el hipódromo La Rinconada disputa la 46.ª edición del Clásico Burlesco (GII). La prueba, pautada como la sexta carrera de la reunión 45, se corre en distancia de 1.800 metros y cuenta con una nómina de siete ejemplares nacionales e importados de tres años y más. La hora de partida es a las 3:05 p.m.

El Homenaje al "Padrillo Creador": La Rinconada 1.800 metros

Esta carrera selectiva honra al legendario semental Burlesco, nacido en 1934 (descendiente de Knockando en Mary Pickford). Se le considera el "Padrillo que originó la cría del purasangre nacional", tal como lo recuerda la inscripción de su estatua, una obra de bronce del escultor francés Jean Chenaf, situada en la entrada del hipódromo.

Burlesco falleció en 1961 en la Hacienda Tazón de Cúa, donde vivió en plena libertad. Sus restos reposan al pie de un samán, que a su vez funge como tumba y epitafio.

Análisis de los Protagonistas: Ejemplares Nómina de 7 La Rinconada

El ejemplar importado Gran Yaco (USA) (número 6), un zaino, llega tras exhibir todo su potencial en el Clásico Simón Bolívar, donde cayó batido por la mínima diferencia. El entrenador Juan Carlos Ávila y el propietario Víctor Martínez lo trajeron recientemente para esa carrera. Para esta ocasión, lo monta Jaime Lugo y, sin lugar a dudas, se convierte en el rival a batir.

Los Desafíos Importados

Otro importado, Magicshadow (USA), se presenta como un potencial enemigo. Si bien es su prueba de fuego en clásicos, el ejemplar acumula tres victorias en cuatro salidas desde su arribo a La Rinconada. Es nieto del semental Yoshida y será, sin lugar a dudas, un fuerte rival en el recorrido de 1.800 metros.

El Cierre Peligroso

Vino Tino demostró gran calidad con su tercer lugar en el Clásico Bolívar. El ejemplar siempre tuvo gran concepto por parte de su equipo. Repite la silla de Yoelbis González y hay que tener mucho cuidado, pues el representante del Stud “La Vieja” es el que más corre en los metros finales.

Resto de la Nómina: Premio Carreras

El resto de los inscritos lo componen: Arrebol, Li Tre Fratelli, Tuco Salamanca (ARG) y Padel. El premio a repartir en esta ocasión es de $125.000.

El Precedente: Ganador 2024 Selectiva Grado dos La Rinconada

La edición pasada del Clásico Burlesco (GII) la ganó el caballo Tuco Salamanca (ARG), entrenado por Fernando Parilli Araujo y conducido por Francisco Quevedo, con un tiempo de 113"4 para los 1.800 metros.