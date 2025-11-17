Hipismo

La hazaña del equipo: Esta yunta marca un precedente con un logro inédito en el hipódromo La Rinconada

El logro no solo engrandece sus carreras profesionales, sino que también les garantiza un sitial de honor permanente en la historia del hipismo venezolano

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 10:35 am
Foto: José Antonio Aray
Un total de 13 carreras entre ellas cuatro pruebas selectivas fueron las que formaron parte de la programación de la reunión número 44 que se realizó este domingo 16 de noviembre en el hipódromo La Rinconada.

A la altura de la séptima carrera del ciclo no válido se efectuó la edición 60 del Clásico “Nuestra Señora de Chiquinquirá” (Versión Machos), para yeguas nacionales e importadas de tres y más años para el recorrido de 1.200 metros, más un premio a repartir de 100 mil dólares.

La Rinconada: Yunta primera victoria en esta selectiva Datos Hípicos

Miss Mireya, con el número 1, se coronó como la ganadora de la competencia. Montada por el Jean Carlos Rodríguez y presentada por el joven Jefferson Rivas, la yegua defendió los colores del Stud “La Gran Mireya”, con crono de 72.3 para el recorrido de los 1.200 metros. Y que apropósito se convirtió en una sorpresa para la fanaticada ya que en taquilla dejo dividendo de Bs 502,68 por ganador.

                                     

Con esta victoria, la ejemplar nacida y criada en el Haras La Primavera suma 5 triunfos en 30 presentaciones en el óvalo de Caracas.

Jinete-entrenador: Números La Rinconada Selectiva 

El triunfo en el Clásico de la Chinta (en su 60.ª edición) es un hito para la dupla de Rodríguez y Rivas, ya que es la primera vez que consiguen la victoria en esta prestigiosa carrera. Este lauro les otorga un lugar asegurado en los libros dorados del hipismo venezolano

