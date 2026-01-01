Revisa tu billetera: Depositan bono "Cuadrantes de Paz" por este gran monto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional comenzó la entrega del bono denominado "Cuadrantes de Paz", beneficio dirigido a fortalecer el ingreso de los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana, bomberos y Protección Civil en todo el país.

De cuánto es el bono para este sector

Para este diciembre, la asignación se fijó en 21.750 bolívares, el cual, es equivalente a más de 70 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La ayuda económica del último mes de 2025 tuvo un incremento en comparación a noviembre el cual fue de 18.000 bolívares.

Mecanismo de recepción

La entrega del bono se realiza de forma directa y gradual, sin requerir trámites adicionales ni escaneo de carnets. Los funcionarios activos y jubilados seleccionados para el beneficio recibirán una notificación a través del número corto 3532, confirmando el abono en su Monedero Patria.

Esta medida forma parte de las políticas de protección social destinadas a los trabajadores del sector defensa y seguridad, buscando mitigar el impacto inflacionario y adecuar los beneficios a la realidad económica actual del cierre de año.

Otros bonos pagados

Asimismo, el Gobierno de Venezuela también habilitó a través del Sistema Patria el pago del estipendio de "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 24.700 bolívares y el bono de "Guerra Económica" por un monto de 32.400 bolívares, ambos equivalentes a 90 y 100 dólares al tipo de cambio oficial, respectivamente.