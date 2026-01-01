Servicios

Revisa tu billetera: Depositan bono "Cuadrantes de Paz" por este gran monto

Los beneficiarios recibirán una notificación por SMS desde el número corto 3532 que confirma el abono en su monedero Patria

Por

Meridiano

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 10:15 am
Revisa tu billetera: Depositan bono "Cuadrantes de Paz" por este gran monto
El Gobierno Nacional comenzó la entrega del bono denominado "Cuadrantes de Paz", beneficio dirigido a fortalecer el ingreso de los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana, bomberos y Protección Civil en todo el país.

De cuánto es el bono para este sector

Para este diciembre, la asignación se fijó en 21.750 bolívares, el cual, es equivalente a más de 70 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La ayuda económica del último mes de 2025 tuvo un incremento en comparación a noviembre el cual fue de 18.000 bolívares.

Mecanismo de recepción

La entrega del bono se realiza de forma directa y gradual, sin requerir trámites adicionales ni escaneo de carnets. Los funcionarios activos y jubilados seleccionados para el beneficio recibirán una notificación a través del número corto 3532, confirmando el abono en su Monedero Patria.

Esta medida forma parte de las políticas de protección social destinadas a los trabajadores del sector defensa y seguridad, buscando mitigar el impacto inflacionario y adecuar los beneficios a la realidad económica actual del cierre de año.

Otros bonos pagados

Asimismo, el Gobierno de Venezuela también habilitó a través del Sistema Patria el pago del estipendio de "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 24.700 bolívares y el bono de "Guerra Económica" por un monto de 32.400 bolívares, ambos equivalentes a 90 y 100 dólares al tipo de cambio oficial, respectivamente.

Jueves 01 de Enero de 2026
Servicios