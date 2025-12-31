Servicios

Esta aerolínea mantiene suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta esta fecha

La cancelación de los vuelos ocurrió debido a la presencia militar de Estados Unidos frente a las costas del país sudamericano

Por

Wandor Dumont
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 03:17 pm
Esta aerolínea mantiene suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta esta fecha
Air Europa confirmó que ampliará la suspensión de sus vuelos regulares entre Madrid (España) y Caracas (Venezuela). Tras una evaluación de la situación actual en Venezuela, la aerolínea ha determinado que las cancelaciones se mantendrán vigentes, al menos, hasta el próximo 31 de enero inclusive.

Esta decisión da continuidad al cese de operaciones iniciado el pasado 24 de noviembre. La medida no es aislada, ya que las aerolíneas como Iberia y Plus Ultra también han prolongado la interrupción de sus servicios hacia la capital venezolana, cumpliendo con las directrices de seguridad emitidas por la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Contexto regulatorio

La interrupción del flujo aéreo responde a la revocación de licencias comerciales por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Esta restricción afecta no solo a las operadoras españolas, sino también a un grupo de aerolíneas internacionales que incluyen a:

  • TAP (Portugal)

  • Avianca y Latam (Colombia)

  • Gol (Brasil)

  • Turkish Airlines (Turquía)

Medidas de protección al pasajero

Consciente de los inconvenientes que esto genera en los planes de viaje, Air Europa ha reforzado su política de atención al cliente. Los pasajeros con billetes para las fechas afectadas podrán optar por las siguientes alternativas sin coste adicional:

  1. Cambio de fecha o ruta hacia destinos alternativos.

  2. Solicitud de un vale canjeable para futuros viajes.

  3. Reembolso íntegro del importe del billete.

La compañía continuará monitoreando la situación y mantendrá informados a sus usuarios a través de sus canales oficiales sobre cualquier actualización posterior al 31 de enero.

Miércoles 31 de Diciembre de 2025
