Seguro Social: Fechas y montos de los primeros pagos de 2026

Con la culminación de los desembolsos de diciembre de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) presnetó su cronograma de pagos para el comienzo del ciclo 2026. Esta nueva etapa incluye la aplicación de un ajuste por costo de vida que elevará los montos mensuales para los 70.4 millones de beneficiarios del sistema en Estados Unidos.

Ajustes en los montos de beneficios

Tras la confirmación realizada en octubre por parte de la SSA, se aplicará un incremento del 2.8% en las prestaciones de jubilación, discapacidad y supervivencia, además del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En términos específicos para el sector de jubilados, este porcentaje representa un alza promedio de $56 dólares mensuales.

Tras la actualización, los pagos promedio estimados para 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: $2,013.32

Trabajadores con discapacidad: $1,588.52

Beneficiarios por supervivencia: $1,576.20

Beneficiarios del SSI: $717.90

Calendario de pagos para enero y febrero de 2026

Debido a la coincidencia con feriados federales y días no laborables, la SSA ha programado adelantos en los depósitos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI):

Enero 2026: El pago se efectuará el 31 de diciembre de 2025 (por el feriado del 1 de enero).

Febrero 2026: El pago se realizará el 30 de enero de 2026 (debido a que el 1 de febrero es fin de semana).

Para el resto de los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad, el cronograma de enero de 2026 se distribuirá bajo el siguiente esquema:

Viernes 2 de enero: Personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 y aquellos que cobran de forma conjunta con el SSI.

Miércoles 14 de enero: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 1 y el 10.

Miércoles 21 de enero: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 11 y el 20.

Miércoles 28 de enero: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el día 21 y el 31.

Modalidades de recepción de fondos

La institución recuerda a la ciudadanía que dispone de dos mecanismos electrónicos oficiales para la recepción de estos recursos: el depósito directo en cuentas bancarias personales y el uso de la tarjeta Direct Express, la herramienta de débito exclusiva para el manejo de pagos federales.