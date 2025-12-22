Pensionados reciben bono de "Guerra Económica" por este monto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela informó que eeste lunes 22 de diciembre de 2025 se comenzó a pagar de forma progresiva el denominado bono de "Guerra Económica" correspondiente al mes en curso, a través del Carnet de la Patria.

Para quién es el bono de "Guerra Económica"

Esta ayuda económica que se depositó en la billetera digital de la plataforma estatal, es un complemento para los pensionado registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Cuánto dinero le depositaron a los pensionado

El Canal Patria Digital a través de su cuenta de la plataforma de mensajería instántanea, Telegram, que el monto otorgado a los abuelitos es de 13.500 o US$ 47,30 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La cifra dada a los pensionados tuvo un incremento del 15,38% en bolívares, en relación con el pago realizado en noviembre de 2025. Es importante destacar que la entrega de este bono se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios.

IVSS pagó la pensión

Más temprano, el IVSS también informó a través de todas sus redes sociales que se comenzó a depositar la pensión del mes de enero de 2026, por un monto de 130 bolívares, que es correspodiente a un salario mínimo nacional, monto que está fijo desde el año 2022.