Poker de estrellas: Cuatro selectivas iluminarán la reunión 44 de La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos informó este lunes 10 de noviembre, a través de sus plataformas digitales, los inscritos para la reunión 44 en el hipódromo La Rinconada. Para este domingo 16 de noviembre se tiene la programación de 13 competencias, entre ellas cuatro carreras selectivas en la arena caraqueña.

Jornada de lujo: La Rinconada 4 selectivas Premios Montos

En la cuarta carrera del programa se disputará la edición LXXIV del Clásico Antonio José de Sucre (GI) en distancia de 1.400 metros con 5 ejemplares nacionales e importados de 2 años: pautada para las 1:50 de la tarde: Star White montado por Jaime Lugo, Bunker conducido por Jhonathan Aray, Egiogbe (Usa) con Robert Capriles, por el puesto de pista 13 Pontevecchio ahora con Jean Carlos Rodríguez y cierra con el número cinco en la gualdrapa El Providencial con Hemirxon Medina. Este clásico cuenta con un premio a repartir de Bs. 10.000 y $150.000.

Luego a las 2:40 pm, en la sexta carrera de la jornada, se presenta el LXXVI Clásico "Ciudad de Caracas" (GI), prueba reservada para potrancas nacionales e importadas de 2 años, en distancia de 1.400 metros, con 5 participantes inscritas: Priyanka con la monta de Robert Capriles, Forever Beatriz con Hemirxon Medina, Melcocha (Usa) con Jaime Lugo, Flor de Caña guiada por José Alejandro Rivero, cierra Star Of God (Usa) con Jhonathan Aray. Para está selectiva se tendrá una premiación a repartir de Bs.10.000 y $150.000.

La sepima carrera será el LX Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión hembras) yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 1.200 metros, con una nómina de 6 inscritas que hacen vida en el óvalo de Coche: Miss Mireya con la monta de Jean Carlos Rodriguez; Above The Sky (Usa) conducida por Francisco Quevedo; Tale of May (Usa) guiada por Oliver Medina; Mi Querida Emma con José Gilberto Hernández, Fleet Street (Usa) con Robert Capriles y cierra Bella Catira con German González, prueba pautada para las 3:05 pm y con una premiación a repartir de Bs 6.000 y $100.000.

Últimas de las selectivas en el ciclo de las válidas

La última prueba de envergadura se va a disputar en la quinta valida que lleva por nombre LX Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (versiones machos) nacionales e importados de 3 y más años, es a la altura de la duodécima carrera, en distancia de 1.200 metros, con 10 inscritos: Moro de Oro, Chateu Lafite, Father Heart, El Relampago, Vermelho, Invader, Ekati King (Usa), Doble Ataque, Gran Alabama y Colossus. La hora de partida será a las 5:10 pm y con un premio a repartir de Bs.6.000 y $100.000.

5y6 nacional: Atractivo Monto Ganadores

Una vez más, el interés de la afición se centra en el 5y6 nacional, el corazón de las apuestas en La Rinconada. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) continúa con su objetivo de traer masas con un incentivo especial que quita el aliento: $1.250.000 garantizados para el valiente que logre el anhelado cuadro único con los seis aciertos.

Este monumental monto busca inyectar máxima emoción a la jornada, pues ofrece la posibilidad de ganar un premio que transforma la vida, consolidando al 5y6 como el principal protagonista de cada reunión.

Los actuales lideres: Jinetes Entrenadores Meeting

Quedan cinco domingos para que se termine el tercer meeting de jinetes y entrenadores. Por un lado, Jhonathan Aray tiene el comando de la estadística con 16 victorias, y por el otro hay un cerrado duelo entre Carlos Luis Uzcátegui y Gabriel Márquez con 12 visitas en el paddock de ganadores.