¡Ventaja crucial! Aray se despega y afianza el liderato en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada culminó con éxito su cuadragésima tercera reunión del tercer meeting el pasado domingo 09 de noviembre. La jornada, compuesta por trece competencias, estuvo marcada por el notable desempeño del 5y6 Nacional, cuya recaudación ascendió a Bs. 183.971.020. Esta cifra no solo refleja la gran participación, sino que se posiciona como el segundo mayor monto histórico, solo superado por el último récord.

La excelente recaudación se tradujo en dividendos lógicos motivado a la gran cantidad de ejemplares lógicos que ganaron. Un total de (40.374) afortunados lograron sellar los seis aciertos, y obtienen un premio individual de Bs 2.437,36. Por su parte, los (101.737) tickets que acertaron cinco ganaron Bs. 250,63 cada uno.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias Reunión 43

La jornada dominical en el óvalo de Coche tuvo como protagonista en esta ocasión al jinete aprendiz Oliver Medina quien logra imponerse en cuatro ocasiones por intermedio de los ejemplares: The Last Dance, Gran Pepe, Easyasyouplease (Usa), Nikitis (Usa).

El actual líder de los jinetes en este tercer meeting Aray logra sacar ventaja de cinco a sus rivales motivado al triunfo del ejemplar importado Rozagante (Usa) a la altura de la tercera válida del 5y6.

Ya cumplida la décima fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 16 victorias.

2 Jaime Lugo, Oliver Medina y Robert Capriles con 11 victorias.

3 Winder Véliz con 9 victorias.

4 José Gilberto Hernández y José Alejandro Rivero con 7 victorias.

5 Francisco Quevedo y Yoelbis González con 6 victorias.