Jhonathan Aray se mantiene en la cima del meeting a pesar de no ganar la tarde de ayer en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo 26 de octubre la cuadragésima primera reunión del tercer meeting, con una programación de trece carreras, que incluyó una prueba selectiva de grado uno: Clásico Internacional Simón Bolívar ganado por el ejemplar de cinco años Astuto con la silla del argentino Juan Pablo Paoloni y el entrenamiento de Humberto Correia en recorrido de 2.400 metros.

Asimismo, el monto sellado y recolectado para el juego del del 5y6 Nacional fue Bs.203.391.010,00 convirtiéndolo en el récord número 28 de la presente temporada. Los ganadores con cinco fueron un total de (29) tickets acertados, para un premio de Bs. 972.068,76 mientras que un total de (2) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 54.366.418,34.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

La jornada dominical en el óvalo de Coche tuvo como protagonista al jinete José Alejandro Rivero que para esta ocasión tuvo la oportunidad de subir al recinto de ganadores hasta en tres ocasiones por intermedio de los ejemplares: Itálica, Luna Nueva y Martinlouis.

(Itálica)

(Luna Nueva)

(Martinlouis)

Por su parte, el líder de la estadística, J. Aray, enfrentó siete compromisos en la tarde, pero no logró conquistar la victoria en ninguna de sus montas.

Ya cumplida las ocho fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 13 victorias.

2 Jaime Lugo con 11 victorias.

3 Winder Véliz y Robert Capriles con 7 victorias.

4 Oliver Medina y José Alejandro Rivero con 6 victorias.

5 José Gilberto Hernández, Francisco Quevedo con 5 victorias.