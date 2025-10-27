¡Récord y vibración total en La Rinconada! Antonio Álvarez consagra una jornada hípica inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada se vistió de gala este domingo 26 de octubre para celebrar una de las jornadas más memorables de los últimos años, donde la pasión hípica y la organización de primer nivel se conjugaron en un éxito rotundo. El gran artífice de esta gesta fue el Superintendente de Actividades Hípicas Lícitas, Antonio Álvarez Cisneros, quien con su entrega y profesionalismo no solo cumplió, sino que superó las expectativas de la afición venezolana.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de fanáticos respondieron al llamado de la fiesta. Las tribunas se abarrotaron, para confirmar el respaldo masivo a la nueva era del hipismo nacional. La buena vibra fue la protagonista de un ambiente familiar y festivo: desde rifas y una variada oferta gastronómica, hasta degustaciones y sorpresas que mantuvieron al público cautivo.

Los más pequeños disfrutaron con emoción en los colchones inflables, mientras que el cierre musical, protagonizado por las aclamadas figuras de Emily Galaviz y Jessi Uribe, puso el broche de oro a una tarde épica.

El 5y6 Vuelve a Escribir Historia: La Rinconada Simón Bolívar

En la pista, los purasangres dictaron una cátedra de emoción, pero el juego del 5y6 Nacional se consolidó, por vigésimo octava semana consecutiva, como el verdadero campeón de la afición. Los números hablan por sí solos: el monto total apostado alcanzó la cifra estratosférica de Bs 203.391.010,00. Este respaldo contundente demuestra la confianza y la tradición inquebrantable que rodea al juego de las mayorías.

Los afortunados que lograron acertar los seis compromisos válidos se repartieron la impresionante suma de Bs 109.8312.145,40, mientras que quienes lograron cinco aciertos también fueron gratificados con Bs 28.474.741,40. Una lluvia de millones que convierte al 5y6 en una fuerza económica y social.

Estrellas y Un Clásico de Infarto: Carreras Reunión 41

La magnitud del evento trascendió las fronteras del deporte hípico. Figuras legendarias del béisbol venezolano, como Víctor Martínez, Magglio Ordóñez, Luisangel Acuña, Kelvin Escobar, Jesús Guzmán entre otros, dijeron presente en el óvalo de Coche, lo que elevó el glamour y la convocatoria de la jornada.

La adrenalina alcanzó su pico máximo con la carrera más esperada: la 79ª edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). Dieciséis ejemplares batallaron por la máxima gloria en una final no apta para cardiacos, con dos jinetes de talla mundial como protagonistas.

Al final de un electrizante remate, fue el ejemplar Astuto, guiado magistralmente por el jinete Juan Pablo Paoloni y presentado por el trainer Humberto Correia, quien cruzó la meta en primer lugar. A sus 27 años, Paoloni logró su primer Clásico de Grado Uno, un triunfo que lo catapulta a la élite internacional y que hizo vibrar a toda La Rinconada.

El Sello de Antonio Álvarez: Rumbo al Cierre de Oro

Una vez más, Antonio Álvarez demostró que su gestión no solo está enfocada en la transparencia, sino en devolverle el esplendor y el atractivo popular al hipismo. La atención al detalle, desde la seguridad hasta el entretenimiento, consolidó la reunión 41 como un modelo a seguir.

Con el éxito de esta jornada aún fresco, el Superintendente ya apunta a un reto mayor: la jornada de cierre de temporada pautada para el próximo 14 de diciembre. Se espera una cartelera de lujo con nueve selectivas y, por supuesto, una gran cantidad de sorpresas que buscan superar lo visto en esta inolvidable tarde. Álvarez y su equipo tienen un mensaje claro para la afición: el hipismo venezolano ha vuelto para quedarse, y la pasión de sus carreras es un espectáculo que nadie debe perderse.