Cifra espectacular: Más de $250.000 para los dos afortunados ganadores que acertaron los seis de la fama en la R41

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 13 carreras entre ellas el evento selectivo más esperado de la hípica nacional: La 79na edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en distancia de 2.400 metros fue el desarrollo de la reunión número 41, al mismo tiempo el 5y6 sobrepasó los 200 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 28 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 203.391.010,00 de los cuales Bs. 28.474.741,41 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 109.831.145,40.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, octava del programa, la victoria fue para El Caminante (número 9), con un dividendo de Bs. 1.775,39 a ganador y Bs. 387,89 a placé, con Yonkleiver Díaz en yunta con Luis Francisco Martín.

En la novena carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para, Timer Report (número 7) con la monta de Felix Velásquez, y entrenado por Ismael Martínez. Dejó un dividendo arrojado de Bs. 160,19 a ganador.

La tercera válida, la ganó Luna Nueva (número 3) con el jinete José Alejandro Rivero, quien recibió las instrucciones de Jorge Salvador, para arrojar el dividendo de Bs. 596,81 a ganador.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para el caballo Martinlouis (número 1) con la monta de José Alejandro Rivero. El pupilo de Carlos Luis Uzcátegui dejó crono de 88’’1 para el tiro de 1.400 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, Tower Star (número 6) se alzó con la victoria con el aprendiz Luis Funez Jr. sobre los estribos y José Luis Balzán en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 112,02 a ganador.

En la última carrera de la jornada de La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se disputó la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar por lo que el ejemplar Astuto (número 5), con la monta del argentino Juan Pablo Paoloni y la preparación de Humberto Correia se llevó la victoria en gran atropellada. Pagó un dividendo de taquilla de Bs. 2.000,19 a ganador y Bs. 1.100,65 el place.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (29), los cuales ganaron cada uno un monto total de Bs. 972.068,76. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo (2) tickets, los cuales ganaron por un monto de Bs. 54.366.418,34, lo que equivale a $ 251.265,97 al cambio oficial del BCV.