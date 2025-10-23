Coincidencia histórica: El curioso hecho del Simón Bolívar de 1995 que se repitió en 2003 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo pocas horas de la largada de una nueva edición del prestigioso Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), el ambiente se carga de emoción y memoria. Abundan los hechos destacados que, con el paso de los años, ha dejado esta importante prueba. Sus resultados, que suelen ser determinantes, para algunos protagonistas se tradujeron en alegría y gloria; para otros, sin embargo, significaron tristeza, e incluso una profunda frustración por no lograr una actuación que honrara su preparación.

Las carreras de caballos son, por naturaleza, un deporte tan completo como impredecible. Aunque los equipos realicen todos los esfuerzos necesarios para que el plan se ejecute a la perfección en la pista, en el desarrollo de la prueba siempre ocurren situaciones que se escapan del control humano y que, lamentablemente, resultan inevitables. Esa incertidumbre es, precisamente, parte de la magia y la complejidad del hipismo.

Dos hechos históricos, más allá de las victorias.

Casualmente, dos sucesos marcaron los Clásicos Simón Bolívar de 1995 y 2003, donde trascendió las victorias alcanzadas por El Gran Sol y Arzak con la monta de Jaime Lugo. El punto en común fue la rodada de un ejemplar en ambas carreras.

El primero de estos incidentes ocurrió en 1995. El jinete Jefferson Velásquez cayó de Ingenioso en una prueba que contó con diecisiete participantes.

Años después, en la edición de 2003, el jinete Argenis Rosillo rodó del ejemplar Rey Canelo apenas se dio la partida. Aquella carrera tuvo dieciséis participantes en la nómina.

Edición 79: La Rinconada Carreras Grado Uno 18 ejemplares

Recordar estos sucesos subraya que el hipismo es una disciplina de alto riesgo, pero también de inmensa pasión. Si bien el pasado nos recuerda la complejidad de la pista, la expectativa ahora se centra en el presente.

La afición espera con entusiasmo ver cómo se desarrollará la nueva historia de este Clásico Simón Bolívar, con la plena confianza en que este año la emoción de la victoria sea la única protagonista y que la suerte acompañe a cada uno de los participantes