Hipismo

El secreto de Special Element: Su ajuste contenido lo deja listo para el Magno Evento en La Rinconada

El ejemplar para esta ocasión va contra 17 rivales en recorrido de 2.400 metros en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 09:41 am
El secreto de Special Element: Su ajuste contenido lo deja listo para el Magno Evento en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
La octava fecha del tercer meeting será este domingo 26 de octubre en el hipódromo La Rinconada con una programación de 13 carreras que incluyen un  evento clásico y el 5y6 activado en esta ocasión desde la octava carrera, primera válida.

Un total de 18 ejemplares nacionales e importados de tres y más años, serán los encargados de demostrar toda su clase en recorrido de 2.400 metros con motivo a la realización de la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) que para esta ocasión dará lugar en la carrera de los acumulados.

La Rinconada: Lógico Aspirante Ajuste Secreto

Uno de estos participantes es Special Elemente (Usa) con el (número 10) en la gualdrapa, este ejemplar es un producto de Copper Bullet en     It´s High Time or Gone Astray, que realmente desde que arribó al país ha demostrado toda su clase corredora en cada una de las pruebas que ha disputado.

Hasta el momento todas sus actuaciones han sido realmente impresionante capaz de tener récord en la arena de Coche de seis triunfos en igual número de carreras disputadas. Su jinete habitual Jhonathan Aray y su entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Su más reciente lo que fue la disputa del clásico Jockey Club de Venezuela, bajo fuerte lluvia el castaño fue capaz de ganar con ventaja de nueve cuerpos en recorrido de 1.800 metros.

                                           

El conducido de Aray ayer miércoles 22 de octubre realizo el siguiente ajuste:  15,4 30,2 43,3 (600MTS) (EP) 57,2 2P 72,2/ 89,1// 2da vuelta, contenido, todo el trayecto con remate de 13,1 con el jinete Franklin Puello. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Magno Evento: La Rinconada Enemigos de la carrera

  1. Fast Sensations: Una de las yeguas de la carrera, la monta de Jaime Lugo la hace temible ya que se entienden a la perfección, sus victorias han sido contundente que no se puede subestimar.
  2. Padel: Ejemplar que tratará de marcar el ritmo de la carrera, viene de ganar dos importantes pruebas del calendario y aunque puede tener pelea en esta ocasión cuidado que en parciales cómodos se les puede crecer. 

 

 

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Hipismo