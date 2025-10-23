Análisis Hípico: Este caballo realiza un ajuste cómodo y está listo para tumbar una de las torres del ciclo no válido en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con solo unos días para que la afición hípica se deleite con una nueva reunión de carreras en la arena caraqueña, empiezan a brillar varios nombres de ejemplares que podrían alzarse como los vencedores este domingo.

La jornada se presenta emocionante, con un total de 13 carreras programadas, que incluyen la disputa del clásico Internacional “Simón Bolívar” (GI) además la presencia de un 5y6 que se muestra con mucha paridad y que de seguro abona excelentes dividendos.

Datos hípicos: Ajuste cómodo La Rinconada No válidas

En la primera carrera del programa con hora de partida a la 12:35 pm el trainer Rodolfo Fernández inscribió la tarjeta del ejemplar The Solder que viene a su segunda carrera luego de reaparecer recientemente.

Para esta ocasión la carrera es especial para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera con una nómina inicial de seis participantes, que irán en búsqueda de un premio a repartir de $28.600.

Para esta ocasión el castaño de tres años del Haras El Centauro, será guiado nuevamente por el jinete profesión Francisco Quevedo quien ha tenido la oportunidad de correrlo en dos ocasiones.

Su última actuación del 05 de octubre del 2025 con el mismo Quevedo marcó su reaparecida y el ejemplar realiza muy buena actuación al arribar en el segundo lugar detrás del superior Tío Horacio.

Esta yunta jinete- entrenador se ven las caras por cuarta vez en la temporada y precisamente este domingo pudieran entrar al recinto de ganadores.

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 22 de octubre del 2025, arrojaron que The Solder: 17,2 32,2 45,4 (600 metros) (EP) 59,4/ 74,2// 2da vuelta, cómodo con remate de 13,2 con el mismo Francisco Quevedo de acuerdo a los informes emitidos por La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Los enemigos de la carrera: La Rinconada Caballos