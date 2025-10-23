Jinete argentino que viene a Venezuela gana tres carreras en la tarde del miércoles en el Hipódromo San Isidro

Suscríbete a nuestros canales

La tarde-noche de ayer 22 de octubre se disputó una jornada de 17 carreras en el Hipódromo de San Isidro situado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

En la mencionada reunión, el jinete Juan Pablo Paoloni contó con un total de cuatro compromisos de montas, la cual obtuvo la victoria en tres carreras.

Juan Pablo Paoloni: Jinete Victoria Hipódromo San Isidro

Paoloni inició su primer triunfo en la quinta competencia que, se disputó el Premio Xalado (2017) para caballo de seis y más años, ganador de 1 carrera, en distancia de 1.400 metros en pista de arena.

En esa carrera de premiación, el joven látigo llevó al recinto de ganadores al ejemplar Pimco (número 6), presentado por Soledad Mazza para el Stud Keko de Pla, por lo que dejó tiempo de 1.24’’12 para el recorrido de los siete furlones (1.400 metros).

Luego su segunda victoria fue en la décima quinta del programa se realizó el Premio Che Invasor 2018 para caballo de seis y más años, ganadores de dos carreras, en distancia de 1.400 metros.

Paoloni ganó con el seisañero Undia Candy (número 9), preparado por Víctor Hugo Fahler para los colores del Stud Luana, dejó crono de 1.24’’22 para el mismo tiro de 1.400 metros.

Por último, el jockey se tomó la foto con el cuatroañero Fly Again en la décima sexta competencia que se efectúo el Premio Naipe de Ouro 2012, para caballo de cuatro años que no hayan ganado, en distancia de 1.100 metros en pista de arena.

El ejemplar contó con el entrenamiento de Alan Exequiel Nattero y marcó 1.05’’84 para el tiro de los 5 1/2 furlones (1.100 metros).

Paoloni: Visita Compromisos Montas R41 Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) La Rinconada

Es importante mencionar que el joven jockey de 27 años, nativo de San Genora, Santa Fe, Argentina, se encontrará de visita a nuestro país para estar presente en la Reunión número 41, el día domingo 26 de octubre en el hipódromo La Rinconada, por lo que tendrá un total de tres compromisos entre ellos su participación como jinete internacional en el magno evento de la hípica venezolana: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), con el ejemplar Astuto, presentado por Humberto Correia.