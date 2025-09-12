Humberto Correia es un “Pozo de fe” en la reunión de carrera número 35 con dos presentados

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada abre el telón de la segunda fecha del tercer meeting de carreras este domingo 14 de septiembre, con la jornada 35 que trae consigo 12 emocionantes competencias, dos de ellas de corte selectivo en la que se espera que la afición hípica apoye una vez más el 5y6 nacional que prometa abonar excelentes dividendos.

La Rinconada: Entrevista "Pozo de Fe" Carreras Reunión 35

Para Meridiano Web, la mañana de este viernes el entrenador Humberto Correia dio información valiosa de cada uno de sus presentados, estas fueron sus palabras:

Saludos entrenador, ¿Cómo se prepara para esta nueva jornada del año?

-Un saludo a toda la afición hípica, siempre trabajando con gran entusiasmo para brindar un gran espectáculo con cada uno de mis ejemplares y más en la venidera reunión selectiva de carreras. Como siempre no dejen de asistir a estas maravillosas instalaciones y a sellar el 5y6 nacional que semana a semana abona excelentes dividendos

Cuenta con dos presentados para este domingo, inicia con la potra Princesa Fina en el Clásico “Gelinotte” (GII).

-Esta yegua anda bastante bien en cancha, considero que lo va hacer muy bien. Para esta ocasión le confiamos la monta al jinete Yoelbis González y de antemano esperamos que la nuestra cumpla con las expectativas ya que nos gusta muchísimo.

Estamos consciente que la carrera es dura por la presencia de las mejores yeguas del hipódromo La Rinconada, pero vamos con todo y así se los hago saber.

Segundo y último compromiso es en el 5y6 nacional con el ejemplar Predador en la quinta válida que reaparece luego de 63 días sin correr.

-Este caballo anda bastante bien en cancha, luego de su última carrera decidimos darle un corto descanso. Ya el se encuentra en pista, tiene tres briseos bastante buenos y consideramos que si solventa el puesto de pista de seguro va estar decidiendo.