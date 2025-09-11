Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por Meridiano

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 06:18 pm
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

¡Este domingo 14 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Money Wise, con Oliver Medina sobre los estribos, presentado por Ismael Martínez.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Dwtn Maddie Brown (GB)  12
Timanfaya 7
Rose Sensations 6
Craigh Na Dun 4
Mi Maritza 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Money Wise 12
Dra Bra 11
Mística 10
Mi Consentida 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Hispanamericana (USA) 10
Carolina D'Oro (USA) 11
Good Luck Babe  8
Bella Zafiro 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Luna Llena 15
Lady Rosy 8
Lady Sophia 4
Miss Buena Vista  2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Predador 12
High Black Cat 8
Big Family 5
Vinicius Jr. 4
Luigino 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Gran Pepe 13
Tank Abbott 10
My Funny Nonno  4
Gold Water 2

 

Jueves 11 de Septiembre de 2025
Hipismo