Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 14 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El ejemplar con mayor puntaje en la cátedra es Money Wise, con Oliver Medina sobre los estribos, presentado por Ismael Martínez.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Dwtn Maddie Brown (GB) 12 Timanfaya 7 Rose Sensations 6 Craigh Na Dun 4 Mi Maritza 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Money Wise 12 Dra Bra 11 Mística 10 Mi Consentida 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Hispanamericana (USA) 10 Carolina D'Oro (USA) 11 Good Luck Babe 8 Bella Zafiro 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Luna Llena 15 Lady Rosy 8 Lady Sophia 4 Miss Buena Vista 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Predador 12 High Black Cat 8 Big Family 5 Vinicius Jr. 4 Luigino 1

SEXTA VÁLIDA