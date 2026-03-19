Golpe de cátedra en Fair Grounds: Tendrán que correrle para derrotar al invicto que entrena Cherie DeVaux

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Continua la emoción en el hipódromo de Fair Frounds, Louisiana con la disputa de once carreras para este jueves 19 de marzo. Jornada que no contará con pruebas stakes.

Directa y precisa esta imperdible en Fair Frounds, Louisiana

Para esta jornada, tenemos una imperdible “Directa y precisa”, y corre en la décima carrera de la jornada del jueves en Fair Frounds, reservada para un Allowance Optional Claiming de $55,000 en distancia de 1,200 metros, en la cual fueron inscritos nueve ejemplares y que sólo correrán seis, por los retiros de Bridge Classic (#1), Falcon Cove (#3) y Atmosphere (#7).

Englishman (#10), bajo el entrenamiento de Cherie DeVaux, surge como la figura central tras su victoria en su carrera de estreno en septiembre del pasado año. Debuta en la temporada luego de casi seis meses sin correr, con la monta del jinete líder del óvalo José Luis Ortiz.

Como llega Englishman al compromiso

El hijo de Maxifiel, propiedad de CRK Stable LLC llega con siete ejercicios ejercicios en Fair Grounds, los últimos de ellos son:

7 de marzo ; 800 en 47.80 fue el sexto más rápido de 98

; 800 en 47.80 fue el sexto más rápido de 98 13 de marzo; 800 en 47.80 el 52 más veloz de la jornada de 123

Esta prueba es de fuego Englishman que promete un duelo de estrategias en un sprint de 1,200 metros y el pronóstico se inclina hacia la clase, cuya versatilidad y remate corto parecen ideales para consolidar su dominio en la división.