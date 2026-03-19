Duelo de potencias en la Dubai Sheema Classic (G1): Calandagan enfrentará a Rebel’s Romance

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Tras el anuncio de los ejemplares preinscritos para la jornada de la Dubai World Cup (G1) el próximo sábado 28 de marzo, una nómina en particular ha acaparado la atención de los aficionados globales. La Dubai Sheema Classic (G1), a disputarse en 2,400 metros sobre grama, promete un espectáculo de altísimo nivel justo antes del evento estelar de la noche en el hipódromo de Meydan.

Ubicada como la octava competencia del programa, esta carrera servirá de antesala perfecta para la Copa del Mundo. Dos corredores de excepción, Calandagan (Ire) y Rebel’s Romance (Ire), se verán las caras en la ruta de una milla y media, un recorrido que exige completar una vuelta entera al imponente óvalo de los Emiratos Árabes Unidos.

Un duelo que paralizará a Meydan

Calandagan, que defiende los colores de la sucesión de Su Alteza el Aga Khan IV bajo el entrenamiento de Francis-Henri Graffard, llega precedido de una actuación histórica. En su última salida, el pasado 30 de noviembre, marcó récord mundial para la distancia de milla y media sobre césped al conquistar la Japan Cup (G1) en el hipódromo de Tokio con la monta de Mickael Barzalona. Con una campaña de 8 victorias en 14 presentaciones, el Caballo del Año en Europa acumula premios por $8,370,577.

Por su parte, el veterano Rebel’s Romance ya demostró estar en plenitud de condiciones este año al imponerse el pasado 28 de febrero en la Dubai City of Gold (G2) durante el "Fashion Friday". El pupilo de Charlie Appleby (con la conducción habitual de William Buick para el Godolphin) ya sabe lo que es ganar esta competencia, habiéndola conquistado hace dos años. Además, posee una notable familiaridad con la pista de Meydan, donde ha corrido en ocho de sus 31 actuaciones, incluyendo su triunfo en el UAE Derby (G2) a los tres años.

La trayectoria de Rebel’s Romance es digna de admiración: ha ganado en siete países distintos, sumando 21 victorias y una producción de $15,525,209. Esta será su cuarta participación en la Dubai Sheema Classic, buscando repetir la gloria alcanzada anteriormente.