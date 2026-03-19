Confirmado: el mejor entrenador del mundo no estará en la noche de la Dubai World Cup

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A menos de diez días para la celebración de la Dubai World Cup (G1), dotada con un premio de $12,000,000, la lista de preinscritos se ha dado a conocer bajo una atmósfera de gran expectativa. El evento se desarrollará en un contexto regional complejo en el Golfo Pérsico, lo que ha mantenido la atención del mundo hípico sobre la seguridad en la ciudad de Dubai.

Con un programa de nueve competencias que iniciará a las 3:45 p. m. (hora local), la nómina de contendores ya es pública. Sin embargo, resalta una omisión de peso: en ninguna de las pruebas figura el nombre del profesional europeo que suele ser el epicentro de la atención en eventos de esta magnitud debido a su jerarquía internacional.

El vacío de Ballydoyle en Meydan

El británico Aidan O’Brien, considerado por muchos como el mejor entrenador del mundo, no presentará ningún ejemplar en las carreras clásicas del próximo 28 de marzo. Los caballos de Ballydoyle —división de carreras de Coolmore, una de las potencias de cría más influyentes del planeta— no fueron anotados, lo que convierte a O’Brien en la gran ausencia de esta edición.

A lo largo de su trayectoria, O’Brien ha conquistado el UAE Derby en tres ocasiones, la Dubai Gold Cup en dos y la Dubai Sheema Classic (G1) con el recordado St Nicholas Abbey en 2013.

Aunque todavía no se ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de su ausencia, otros colegas del Reino Unido sí dirán presente en la fastuosa noche de Meydan. Entre ellos destacan John Gosden, Charlie Appleby, James Owen, David Menuisier, Tom Clover, George Scott, David O’Meara, Charles Hills, Jamie Osborne y Ralph Beckett, quienes buscarán la gloria en la jornada hípica más rica del mundo.