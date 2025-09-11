Corre la voz: Este es el “dato corrido” que podría pagar un buen dividendo en una de las válidas para el 5y6 de la R35

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 14 de septiembre, se celebrará la reunión 35 en el hipódromo, un evento que promete emocionar a la afición. Los espectadores disfrutarán de una cartelera de 12 carreras, que incluye dos importantes clásicos: Gelinote (G2) y Millard Ziadie (G2), a fin de elevar la expectativa de una jornada inolvidable.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Yegua Datos hípicos

La séptima del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carrera de reclamo) en distancia de 1.300 metros.

Una de las inscritas es Rose Sensations (número 9), será conducida por el aprendiz Angel Ybarra, preparada por Juan Carlos García Mosquera para los colores del Stud Soñadores. Reaparece a la arena caraqueña luego de 63 días sin correr.

En su última competencia disputada el día 13 de julio de este año llegó sexta a 12 cuerpos de la ganadora Cosmic Love.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El ajuste realizado por la pupila de García Mosquera fue este miércoles 10 de septiembre, en 31,4 para 400 metros, en pelo, De carrerón publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).