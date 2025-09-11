El dato bomba: Descubre el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que podría hacerte ganar en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta la trigésima quinta reunión, este domingo 14 de septiembre y en esta ocasión se tendrá una programación de 12 competencias con dos clásicos: Gelinotte (G2) y Millard Ziadie (G2).

Dentro de la cartelera dominical se inicia el 5y6 Nacional con la séptima carrera, primera válida reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros, con una nómina de 13 participantes más el premio especial adicional de 20.800 dólares.

La importada Dwtn Maddie Brown (número 5) es una de las competidoras inscritas para esta válida, con la monta por primera vez de Jhonathan Aray y presentada por Gabriel Márquez para el Stud Los Cotuas, al mismo tiempo es primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Hay que recordar que su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 31 de agosto para este mismo lote, pues fue capaz de llegar tercera a 2 cuerpos de la norteamericana Hayes Bay (USA) para este mismo recorrido de 1.300 metros.

El día miércoles 10 de septiembre, la castaña británica galopó dos vueltas en pelo, cómoda y bien, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas