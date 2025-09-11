Hay un ajuste de una yegua que pudiera comprometer el triunfo de la gran favorita del 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la séptima competencia de la trigésima quinta reunión este domingo 14 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

Un total de once (11) ejemplares yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 3, 4 y 5 carreras conforman la nómina de la décima carrera, cuarta válida por un premio a repartir de $23.400 en un recorrido de 1.200 metros y donde para muchos luce como una fija la yegua Luna Llena.

Datos hípicos: La Rinconada 5y6 nacional

Uno de las participantes que buscará tumbar esa fija es, Miss Buena Vista (número 11), un producto de Big Prairie en Miss Pompei por Red Ransom, que una vez más le dan la oportunidad al jinete aprendiz Leomar Sangronis que casualmente el 24 de mayo la llevó a la victoria.

Su entrenador Jesús Romero Rojas, le da la oportunidad nuevamente al joven látigo y la mañana de ayer 10 de septiembre ajustó: 15,3 28,2 40,2 (600MTS) (ES) 2da vuelta 53,3 2P 65,4 4P 79,2/ 93,3// sin hacerle nada, muy bien con remate de 12 con el mismo Leomar Sangronis.

Favoritos de la carrera: Ejemplares Yeguas