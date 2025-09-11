Hay un ajuste de una yegua que pudiera comprometer el triunfo de la gran favorita del 5y6 nacional

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la séptima competencia de la trigésima quinta reunión este domingo 14 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.
Un total de once (11) ejemplares yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 3, 4 y 5 carreras conforman la nómina de la décima carrera, cuarta válida por un premio a repartir de $23.400 en un recorrido de 1.200 metros y donde para muchos luce como una fija la yegua Luna Llena.
Datos hípicos: La Rinconada 5y6 nacional
Uno de las participantes que buscará tumbar esa fija es, Miss Buena Vista (número 11), un producto de Big Prairie en Miss Pompei por Red Ransom, que una vez más le dan la oportunidad al jinete aprendiz Leomar Sangronis que casualmente el 24 de mayo la llevó a la victoria.
Su entrenador Jesús Romero Rojas, le da la oportunidad nuevamente al joven látigo y la mañana de ayer 10 de septiembre ajustó: 15,3 28,2 40,2 (600MTS) (ES) 2da vuelta 53,3 2P 65,4 4P 79,2/ 93,3// sin hacerle nada, muy bien con remate de 12 con el mismo Leomar Sangronis.
Favoritos de la carrera: Ejemplares Yeguas
- Luna Llena: Será la más cotizada del público apostador principalmente porque ya se ganó a varias de la que aquí corre y viene de escoltar a una yegua muy superior como lo es Ambrosia.
- Lady Rossy: A pesar de que baja distancia que parece no favorecerla para sus medios locomotivos el descargo de dos kilos la va beneficiar y cuidado que de haber fuerte pelea en los metros iniciales puede presentarse en los metros finales.
- Lady Sophia: Tras 175 días de inactividad, este ejemplar regresa a la pista con una ventaja estratégica: el recorte de 100 metros en la distancia. Con la velocidad como su principal aliada, es un serio aspirante a venir de punta a punta y sorprender a sus rivales.