Más allá de los favoritos: Los caballos con más fuerza en La Rinconada para la R35

La reunión 35, está pautada para este domingo 14 de septiembre, con un total de 12 competencias con dos pruebas selectivas de grado en recorrido de 1.400 metros y donde el clarín sonara a partir de la 1:00 de la tarde, en el hipódromo La Rinconada.

Gran Hacedion: En una carrera de perdedores este ejemplar a pesar de no lograr victoria luego de 19 apariciones indudablemente esta de turno en el lote. Su más reciente arribó en el segundo lugar en carrera que fue ganada por King Diego, para esta ocasión sube 100 metros y con el descargo de tres kilos por parte del jinete aprendiz Ángel Ybarra que ya lo conoce será un ejemplar difícil de superar.

Rockville (Usa): Este importado viene de tres victorias consecutivas, su más reciente fue en la disputa del clásico “My Own Business” (G3) donde se ganó a uno de los que aquí participa. Por primera vez en la campaña el ejemplar sube al tiro de 1.400 metros, pero la manera como viene ganando creemos que este lote y distancia no lo van a detener.

Carolina D’Oro (Usa): Este ejemplar hizo su debut el pasado seis de julio del 2025 en La Rinconada con la monta del aprendiz Winder Véliz y por el puesto de pista uno ciertos detalles en carrera no le dejaron realizar una mejor actuación. Ahora pasa a las manos del jinete profesional Johan Aranguren y en entrevista concedida a Meridiano Web lo indicó con características de fija.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es el caballo Miss Buena Vista que participa en la cuarta válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 3, 4 y 5 carreras, con la monta de Leomar Sangronis y descargo de cuatro kilos.