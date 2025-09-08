El calendario se actualiza: La Rinconada suma sus dos primeras selectivas de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos informó, a través de sus plataformas digitales, los inscritos para la trigésima quinta reunión en el hipódromo La Rinconada.

El hipódromo de La Rinconada se prepara para una jornada de alta tensión este domingo 14 de septiembre, con una programación de 12 emocionantes carreras que prometen mantener a la afición al borde de sus asientos. Dos de los eventos más esperados de la tarde, los Clásicos "Gelinotte" y "Millard Ziadie", marcarán el ritmo de una jornada llena de duelos y récords.

Clásicos con sabor a historia: La Rinconada Selectivas Septiembre

La acción se intensifica en la cuarta carrera de la tarde, pautada para las 2:40 p.m., con el XXII Clásico “Gelinotte” (GII). En un recorrido de 1.400 metros, ocho destacadas yeguas se enfrentarán por la gloria, en una prueba que se verán las caras buenas corredoras tanto nacionales como importadas para ver quien es la mejor y se lleva los $125.000 a repartir de esta importante prueba.

Pero el verdadero desafío llega en la sexta carrera, con la disputa del XXII Clásico “Millard Ziadie” (GII). Con la presencia de ocho bueno potros que ha demostrado su calidad corredora en lo que va de temporada, en carrera pareja Snujake parece convertirse en el gran protagonista al asumir un desafío titánico en un recorrido de 1.400 metros y cuya recompensa se ve incrementada recientemente ahora a repartir serán $125.000.

Lideratos y batallas incipientes: Meeting

El tercer meeting hípico apenas comienza, pero la lucha por la cima ya es evidente. El jinete Winder Véliz ha tenido un arranque "on fire", consolidándose como líder con un trío de victorias. Por su parte, el entrenador Fernando Parilli Araujo se sitúa en solitario con dos triunfos, y deja en claro que la pelea por los campeonatos será una batalla reñida y apasionada de principio a fin. El hipismo presencia el surgimiento de nuevos líderes que prometen escribir su propia historia en el óvalo caraqueño.

El 5y6 nacional: Un fenómeno en ascenso

Como de costumbre la activación del 5y6 desde la séptima carrera en donde 10 participantes nacionales e importados van por el premio a repartir de Bs 2.400 más el adicional especial de $20.800.

Este popular juego demuestra su vitalidad y la conexión con la afición, al haber alcanzado un monto récord de Bs. 135.912.100 en una jornada reciente, el vigésimo primer monto más alto desde abril de este año. La pasión del público es el motor que impulsa este espectáculo, haciendo de cada fin de semana una celebración del deporte hípico nacional.