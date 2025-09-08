La derrota del favorito: Conoce las explicaciones de lo que pasó en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 07 de septiembre, en la que brindó a los aficionados una emocionante serie de competencias. En esta ocasión, se llevó a cabo la reunión 34 del año, correspondiente a la primera fecha del tercer meeting de 2025, con un total de doce pruebas, entre las que se destaca la realización de dos pruebas para potros y potrancas en recorrido de 1.100 metros.

Tres hechos que resaltan la tarde de ayer en primer lugar tres victorias para el jinete aprendiz Winder Véliz, posteriormente dos visitas al recinto de ganadores de parte de Fernando Parilli Araujo y no menos importante el 5y6 nacional volvió hacer protagonista al llegar a 21 semana consecutivas con monto récord en recaudación.

La tarde de ayer a la altura de la quinta carrera, especial para caballos nacionales e importados de 3 y 4 años, ganadores de una carrera, donde 7 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $22.000.

El pupilo entrenado por Rafael Cartolano y propiedad del Stud “V&V”, Grandiossus, se presentaba a la carrera como uno de los más jugados por el público apostador, principalmente porque venia de enfrentarse a ejemplares muy superiores y en ninguna de las actuaciones previas había deslucido al llegar cerca de los ganadores.

La monta del castaño de tres años fue por parte del jinete profesional Robert Capriles con 54 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: “El jinete ROBERT CAPRILES del ejemplar GRANDIOSSUS N°04, informó que su conducido, tuvo tropiezos en el recorrido”.

El ejemplar ocupó la segunda casilla en carrera ganada por el ejemplar Doble Ataque en tiempo de 74 con la monta de Winder Véliz.