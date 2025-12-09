NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 9 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones de la NBA continúan para la cartelera de este martes 9 de diciembre con dos enfrentamientos que buscarán quedarse con el protagonismo en la presente temporada. Orlando Magic y Miami Heat intentarán demostrar que son candidatos en la Conferencia Este con su desafío en el Kia Center.

Pese a que se encuentran dentro de la zona de clasificación, ambos quintetos de la Florida no gozan de su mejor momento en este inicio del mencionado mes. La franquicia de Orlando ha ganado siete en los últimos 10 compromisos, pero viene de ceder en el pasado partido (100-106) ante New York Knicks, mientras que, la tropa dirigida por Erik Spoelstra ha caído en sus últimos tres noches de acción y tendrá la oportunidad de ponerse un alto para meterse en el cuarto peldaño del Este.

Las miradas estarán puestas en el Scotiabank Arena, ya que otros dos de los mejores equipos de la Conferencia Este se ven las caras en la jornada de este martes por la noche. Toronto Raptors, dueños de ese cuarto lugar, desafían a los Knicks, quienes lucen como escoltas de Detroit Pistons con dos juegos y medio de diferencia.

Juegos para hoy en la NBA: 9 DE DICIEMBRE