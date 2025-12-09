Fraude y apuestas: Terry Rozier, del Heat, acusado formalmente por manipular un partido de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El base del Miami Heat, Terry Rozier, se presentó formalmente ante la corte federal de Brooklyn por graves cargos relacionados con una amplia investigación federal sobre apuestas ilegales y crimen organizado. Rozier, de 31 años, está acusado de ayudar a apostadores a obtener ganancias al manipular su propio desempeño en un partido de la NBA.

El jugador compareció en el tribunal federal de Brooklyn el lunes por la noche, enfrentando cargos federales de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Rozier se unió a otros cinco coacusados y sus respectivos abogados para una audiencia preliminar sobre el caso más tarde ese mismo día.

Rozier ya había comparecido ante un juez federal en Orlando el 23 de octubre, cuando los fiscales anunciaron por primera vez la acusación, y fue puesto en libertad condicional.

Su abogado, Jim Trusty, ha negado enérgicamente los cargos, asegurando que el nativo de Ohio "no era un jugador" y "espera ganar esta pelea" legal.

La Acusación: Una Lesión "Falsa" para Ganar Apuestas

Según el expediente de la Fiscalía, Rozier conspiró con amigos para ayudarlos a ganar apuestas en el mercado de proposición ("prop bets") sobre su desempeño estadístico individual.

El incidente central ocurrió en un partido de marzo de 2023, cuando Rozier jugaba para los Charlotte Hornets. Los fiscales alegan que Rozier informó a los apostadores que tenía la intención de abandonar el juego contra los New Orleans Pelicans prematuramente debido a una supuesta lesión.

Esta información privilegiada permitió a los apostadores realizar apuestas con una ventaja injusta, ganando decenas de miles de dólares, ya que las estadísticas del jugador quedarían truncadas. Rozier, de hecho, jugó solo los primeros nueve minutos y 36 segundos del partido antes de retirarse del campo por un supuesto problema en el pie, y no volvió a jugar por el resto de esa temporada.

Un escándalo federal de alto nivel

El caso contra Rozier es parte de un operativo federal mucho más amplio contra las operaciones de apuestas ilegales vinculadas al deporte profesional y que ha implicado a figuras de la mafia.

Hasta la fecha, más de 30 personas han sido arrestadas. Rozier es uno de los tres jugadores o exjugadores de la NBA implicados en la investigación.

Chauncey Billups: El actual entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama de la NBA también ha sido acusado de participar en un plan para amañar juegos de póquer ilegales de alto riesgo respaldados por la mafia.

Damon Jones: El exjugador y entrenador asistente de la NBA ha sido acusado tanto en el esquema de póquer como en el esquema separado para ayudar a los apostadores a ganar apuestas en juegos de la NBA, el mismo esquema que implicó a Rozier.

Tanto Billups como Jones se declararon no culpables durante sus comparecencias judiciales por separado el mes pasado.

Como consecuencia de las acusaciones, tanto Rozier como Billups han sido suspendidos de sus equipos sin goce de sueldo por la liga mientras se resuelven sus casos judiciales, lo que subraya la gravedad con la que la NBA toma este tipo de infracciones.

Rozier, quien fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2015 por los Boston Celtics, ha acumulado una fortuna de aproximadamente $160 millones de dólares a lo largo de su carrera de 10 años en la liga, lo que hace aún más desconcertante su implicación en el esquema de apuestas. Charlotte lo traspasó al Heat el año pasado.