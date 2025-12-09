LVBP: Ricardo Pinto está muy cerca de ingresar al roster de Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Con muy pocas jornadas por delante para que la temporada 2025-2026 de la LVBP baje el telón de su ronda regular, los Tiburones de La Guaira están urgidos de victorias para tratar de meterse en los puestos que dan acceso al Round Robin. Ese detalle podría aliviarse un poco con la llegada de Ricardo Pinto, uno de los brazos de gran experiencia que estaría ayudando al equipo.

Pinto apunta al fin de semana

El grandeliga venezolano tiene varios días trabajando con el grupo, pero no al 100%. Y es que se encuentra en la fase final de su proceso de rehabilitación del hombro, algo que podría terminar de concretarse esta misma semana.

De hecho, varios reportes señalan que Ricardo Pinto entraría en el roster de Tiburones de La Guaira de cara a este fin de semana, siempre y cuando su sesión de Live BP de este martes deje muy buenas sensaciones.

Asimismo, vale agregar que los escualos tienen pautado regresar al Estadio Universitario el sábado 13 y domingo 14 para enfrentarse a Bravos de Margarita.

Recordemos que Ricardo Pinto no ve acción en la LVBP desde la zafra 2024-2025, cuando dejó récord de 5-2 en 10 presentaciones, con 5.71 de efectividad, 1.73 de WHIP, 19 bases por bolas y 41 ponches en 41.0 innings de labor.