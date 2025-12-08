LVBP: Tres cambios que han rendido sus frutos en esta temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Las temporadas de la LVBP no se juegan a partir de octubre, y eso muy pocos fanáticos lo saben. De hecho, varios meses antes las organizaciones ejercen sus funciones desde las oficinas, con la finalidad de armar esa planificación que les permita llegar los más lejos posible en el campeonato.

Previo a esta zafra 2025-2026, tres equipos no dudaron en sumar a peloteros de gran recorrido en la liga para añadirle más veteranía a sus respectivos rosters. Hablamos de Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita. Y es que si nos fijamos en la tabla de posiciones a día de hoy, justamente esos tres conjuntos aparecen en el podio.

Los tres cambios más acertados de la 2025-2026

Iniciamos el recorrido en la ciudad de Maracay con los bengalíes. Si ya de por sí contar con la experiencia de Oswaldo Guillén no fuese suficiente, la gerencia quiso sumar a un pelotero tan veterano como completo, y no es otro que Gorkys Hernández.

El de Güiria ha respondido con creces a la confianza que le han brindado a sus 38 años de edad, y parte de eso se ve en sus números. Hasta el momento lidera las estadísticas ofensivas de Tigres en cuanto a hits, carreras anotadas, bases robadas y promedio al bate.

Números de Gorkys Hernández en la temporada 2025-2026

43 juegos

165 turnos

64 hits

6 dobles

3 triples

2 jonrones

18 carreras impulsadas

32 carreras anotadas

11 bases robadas

25 bases por bolas

30 ponches

.388 AVG

.477 OBP

.497 SLG

.974 OPS

De Maracay ponemos rumbo a Puerto La Cruz, donde la Tribu cambió su manera de ver las cosas y ahora todo parece avanzar acorde a lo planificado. Y es que si bien tienen a un manager joven como Asdrúbal Cabrera, el dugout recibió a un verdadero líder como Hernán Pérez.

Al igual que Gorkys, el de Villa de Cura viene de salir campeón con Cardenales de Lara, y ese chip ganador es el que ha inculcado a sus nuevos compañeros. Por ahora es líder en hits, y colíder en carreras anotadas e impulsadas del equipo oriental.

Números de Hernán Pérez en la temporada 2025-2026

42 juegos

166 turnos

52 hits

6 dobles

1 triple

6 jonrones

36 carreras impulsadas

31 carreras anotadas

7 bases robadas

23 bases por bolas

38 ponches

.313 AVG

.391 OBP

.470 SLG

.861 OPS

Por último, damos el salto a la isla de Margarita. Allí, los insulares apostaron por el regreso de Henry Blanco como su manager y por varias piezas atractivas. La más llamativa de todas salió campeón de la LVBP hace un par de campañas con Tiburones de La Guaira: Wilson García.

En este caso, la fuerza del caraqueño se ha hecho sentir a más no poder, siendo además una de las tantas claves para que el equipo esté en la cima de la clasificación. Lo más destacado de todo es que sus números pintan para ganar varios votos al Jugador Más Valioso de la temporada 2025-2026.

Números de Wilson García en la temporada 2025-2026