LVBP: Wilson García se afianza como candidato serio al MVP

Bravos de Margarita asaltó la punta. En lo que terminó siendo un duelo de batazos, el equipo insular hizo respetar su casa y se impuso a las Águilas del Zulia, por pizarra de 8-6. Los dirigidos por Henry Blanco conectaron 11 imparables, y gozaron del aporte de quien ha sido su gran figura en esta zafra: Wilson García.

El bateador ambidiestro fue la estrella del compromiso ante los zulianos, al irse de 4-2, con tres carreras impulsadas y con su cuadrangular número 12 de la campaña. Las tres remolcadas por García fueron vitales, precisamente debido a que el duelo se definió por una diferencia corta de tan solo dos anotaciones.

Además, con esta excelente actuación en un juego de suma importancia, Wilson García se afianzó como uno de los candidatos más importantes que existen a día de hoy en la carrera por el Premio al Jugador Más Valioso de la actual temporada 2025/26.

Wilson García a ritmo de MVP

En el triunfo de Bravos de Margarita sobre el Zulia, Wilson García no solo mostró su impresionante poder, sino que además logró dejar en claro que es un jugador productivo y oportuno con el madero. En el cuarto episodio, igualó el duelo a una carrera por bando con un jonrón solitario. Posteriormente, en el séptimo, igualó nuevamente el juego, con un sencillo que remolcó par de anotaciones.

Con esta nueva y sólida actuación, el slugger mejoró sus promedios de la zafra a .301/.346/.601/.947, y además, llega a la cifra de 12 cuadrangulares y también a 42 carreras remolcadas, siendo segundo de la LVBP en ambos departamentos, en donde solo es superado por Jadher Areinamo (13 HR y 44 RBI).

Sin duda, los números de Wilson García son sumamente positivos, y si reciben respaldo colectivo de Bravos de Margarita, como sucede en este momento, sin duda alguna se convertirá en un favorito importante para ser Jugador Más Valioso de la 2025/26.