Asegura tu cuadro: Entérate del ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que garantizará tu acierto en el 5y6

El tercer meeting del año en el hipódromo La Rinconada finaliza en la próxima semana. Este cierre marca el inicio del acostumbrado receso hípico que motiva la temporada de festividades decembrinas.

Las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y la directiva del óvalo caraqueño estarían en la preparación de la programación para cierre del meeting lo que sería la última jornada del año, mientras tanto, la afición esperará con expectación esa última jornada, en las que los jinetes y entrenadores lucharían por asegurar los primeros lugares en las estadísticas. Una vez concluidas, la actividad se detiene hasta el próximo año.

Este domingo 07 de diciembre se realizará la cuadragésima séptima reunión en el óvalo caraqueño donde se incluye un total de 12 carreras, sin pruebas selectivas de grado.

La novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

La alazana norteamericana Universal Joy (número 10) es una de las 12 competidoras inscritas para la prueba válida, con la conducción del jinete aprendiz, Samuel Yánez y entrenada por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Big Valdi.

La cuatroañera se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y en su última llegó quinta a 14 cuerpos de la victoriosa Guillermina.

Este miércoles 03 de diciembre, la nacida en el Estado de Florida en Estados Unidos ajustó los siguientes tiempos: 17; 32; 46,4 (600MTS) (EP) 61,1/ 76,2// MUY COMODA publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

