Aaron Judge sorprende en la fiesta del Mundial 2026

Aaron Judge es uno de los peloteros más influyentes de los últimos años en Grandes Ligas. Esa condición lo convierte en una figura relevante para el deporte en los Estados Unidos; razón por la cual será uno de los asistentes en el Sorteo del Mundial 2026.

Judge compartirá escenario con figuras emblemáticas como: Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky. La ceremonia se realizará este viernes en Washington, D.C., donde se dividirán las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro para el inicio del torneo.

Aaron es un atleta completo en la universidad estuvo jugando al football, pero al final se decidió por el beisbol. Esa pasión por el deporte lo hace seguir de cerca el fútbol, de hecho, se mostró contento de saber que la Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará en el MetLife Stadium en Nueva York.

¿Qué esperar del Sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

El sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 estará marcado por el nuevo formato de 48 selecciones, repartidas en 12 grupos de cuatro y con tres países anfitriones ubicados de antemano como cabezas de serie. Allí se definirá el mapa competitivo del torneo y las rutas hacia la final.

Se esperan varios 'grupos de la muerte', ya que el reparto por bombos según ranking FIFA puede juntar potencias europeas y sudamericanas con selecciones incómodas. La presencia de numerosos debutantes y retornos tras muchos años añadirá un plus a las combinaciones posibles.

Por otra parte, los factores geográficos y logísticos serán fundamentales: viajes largos entre sedes, diferencias de clima y horarios, y el impacto de caer en rutas muy exigentes dentro de Estados Unidos, México o Canadá. El sorteo no solo definirá rivales, sino la dificultad del candidato.

¿Cuándo se llevará a cabo el Sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Este próximo viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas será la sede para tan prestigioso evento que revelará el camino de cada selección hasta la Final del torneo más importante del fútbol.

Horario del Sorteo del Mundial: