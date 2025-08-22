Confirman la fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes los detalles más esperados por los aficionados al fútbol: el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C.. El anuncio se produjo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su gabinete como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El torneo, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, se disputará en 16 ciudades distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá, y contará con 48 selecciones, lo que representa un incremento de 16 equipos con respecto a las ediciones celebradas entre 1998 y 2022.

El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar en Washington D.C.

Trump calificó el evento como un "gran honor" y destacó que el Kennedy Center, un ícono cultural de la capital estadounidense, será el escenario perfecto para dar inicio al torneo más ambicioso de la historia del fútbol. El mandatario subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representará el conjunto de eventos deportivos “más grande y complejo jamás organizado”, comparándolo con la magnitud de “varios Super Bowls en poco tiempo”.

Antes de la confirmación oficial, el propio presidente visitó las instalaciones del Kennedy Center para supervisar las remodelaciones que su administración está ejecutando en el recinto. La intención es ofrecer un marco espectacular que esté a la altura de una ceremonia que marcará el inicio del camino hacia un Mundial histórico.

Trump recibió el trofeo de la Copa del Mundo

Durante el anuncio, se vivió un momento especial cuando Gianni Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo. El dirigente de la FIFA comentó que ese galardón solo lo tocan “los ganadores”, haciendo referencia al mandatario estadounidense y a Lionel Messi, último capitán en levantarlo tras la final de Qatar 2022. Entre risas, Trump preguntó si podía quedarse con el trofeo y sugirió exhibirlo en el Despacho Oval hasta la llegada del torneo.

Con este anuncio, la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 suma un hito importante. El sorteo en Washington D.C. no solo definirá el destino de las 48 selecciones clasificadas, sino que también servirá como escaparate global para un campeonato que promete ser el más grande en la historia del fútbol.