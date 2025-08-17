Servicios

Estados Unidos en alerta: El plan secreto de Trump que redefine el destino militar nacional

Por Jessica Molero Gómez
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 02:15 pm
Donald Trump
Foto: Donald Trump
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Donald Trump impulsa un plan de modernización militar y tecnológica de casi 300.000 millones de dólares que busca reforzar la seguridad nacional de Estados Unidos. La iniciativa contempla inversiones significativas en infraestructura y tecnología de defensa, beneficiando directamente a empresas aliadas del presidente, generando un impacto clave en la industria militar y tecnológica del país.

Entre los principales beneficiarios destacan Anduril Industries y Palantir Technologies, ambas vinculadas a Peter Thiel. Anduril recibirá contratos exclusivos para torres de vigilancia autónomas aprobadas por la CBP, mientras que Palantir se encargará de plataformas de inteligencia de datos y seguimiento migratorio. Este esquema establece un monopolio de facto para estas compañías en áreas estratégicas de defensa y seguridad.

El Ejército consolidó múltiples contratos de Palantir en un megacontrato de hasta 10.000 millones de dólares, asegurando la presencia de la empresa en los próximos diez años. Este impulso ha posicionado a Palantir como la compañía con mejor rendimiento del S&P 500 en el año, superando a contratistas tradicionales como Lockheed Martin, reflejando el impacto directo del plan de Trump en la economía y defensa nacional.

Dentro del paquete legislativo también se encuentra el proyecto Golden Dome, que destinará 150.000 millones de dólares a un sistema de defensa nacional contra misiles basado en satélites, sensores e inteligencia artificial, este proyecto abre oportunidades a startups y empresas aeroespaciales emergentes que compiten con gigantes de la industria, fomentando la innovación tecnológica en defensa.

El plan busca integrar a empresas de tecnología no tradicionales mediante la reducción de burocracia y el impulso de la innovación. Startups y gigantes tecnológicos como Meta, OpenAI y Google han participado en eventos con altos mandos del ejército y la CIA, consolidando un ecosistema que une capacidades tecnológicas avanzadas con necesidades estratégicas del gobierno estadounidense.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Venezuela Marcelo Mayer Canelo Álvarez Rafael Devers
Domingo 17 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios