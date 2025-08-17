Ordenan suspender un café muy popular por representar un riesgo para la salud

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) junto a una reconocida cadena minorista decidieron retirar un café del mercado por representar un riesgo para la salud de los consumidores. El hallazgo se determinó luego de las investigaciones al producto que concluyeron que el motivo principal es la posible presencia de fragmentos de vidrio en el interior del empaque.

¿Cuál es el producto afectado?

En este sentido, las autoridades revelaron que se trata de tres lotes de Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, los cuales fueron distribuidos en Dollar General desde el 9 al 21 de julio de 2025. Sin embargo, se mantiene a alerta para los consumidores porque su ingesta podría causar lesiones graves, incluyendo: cortes en la boca y garganta, así como perforación intestinal.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas por el consumo de la reconocida marca de café. Sin embargo, las autoridades se mantienen monitoreando la situación.

Características del producto

Si sospecha que puede poseer el producto es necesario que verifique las siguientes características:

UPC : 876941004069

: 876941004069 Lotes:

L-5163. Fecha de vencimiento 12/13/2026

L-5164. Fecha de vencimiento 12/13/2026 y

L-5165 (vencimiento 12/14/2026)

Detalles: Ubicados en el cuello del envase

¿Qué hacer si compraste el café en Dollar General?

Las autoridades sugieren a los compradores que desechen el producto y soliciten un reembolso. Para iniciar el proceso deben contactar a Dollar General mediante el correo electrónico: [email protected]. También, pueden comunicarse a través del número telefónico: 1-888-309-9030, cualquier día de la semana entre las 6:00 am y 1:00 pm.

