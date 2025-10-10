MLB: Albert Pujols se reunió con gerencia de Angelinos sobre su posible rol de mánager

Suscríbete a nuestros canales

El tres veces MVP y futuro miembro del Salón de la Fama del Beisbol, Albert Pujols, sostuvo una reunión el jueves por la noche en St. Louis con Perry Minasian, gerente general de los Angelinos de Los Ángeles, para discutir la vacante como mánager del equipo. Según fuentes de la liga, el encuentro fue positivo y ambas partes iniciaron conversaciones preliminares sobre un posible contrato, aunque aún no hay acuerdo oficial ni se espera un anuncio inmediato.

Arte Moreno apuesta por Pujols como su candidato favorito

El propietario de los Halos, Arte Moreno, considera a Pujols su principal opción para reemplazar a Ron Washington, cuyo contrato no fue renovado el pasado 30 de septiembre. Aunque el exjardinero Torii Hunter también está en consideración, su candidatura depende del desenlace de las negociaciones con Pujols.

Puntos clave en el contrato

Uno de los aspectos más delicados en la negociación es el contrato de servicios personales que Pujols mantiene con los Angelinos desde su retiro. Este acuerdo, firmado en 2012 como parte de su contrato de $240 millones por 10 años, contempla una extensión de 10 años adicionales por $10 millones. Aún no está claro cómo este compromiso influiría en un eventual contrato como mánager.

Experiencia como mánager

Pujols ha participado como instructor invitado en los campos de entrenamiento de los querubines durante los últimos tres años. Además, viene de dirigir a los Leones del Escogido hacia el campeonato en la Liga Dominicana de Invierno (LIDOM) y está programado para liderar a la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol en 2026, aunque asumir el cargo en MLB podría dejar al conjunto quisqueyano sin dirigente para el evento mundial pautado para el mes de marzo.

Posible cuerpo técnico

Las conversaciones también han abordado la conformación del cuerpo técnico. Se cree que Ramón Martínez, exlanzador de los Dodgers y hermano del miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez, sería el candidato preferido de Pujols para ocupar el puesto de coach de pitcheo.

Con el respaldo de la gerencia y del propietario, la decisión final parece estar en manos de Albert Pujols. El equipo espera concretar el nombramiento antes del inicio de la Serie Mundial, aunque las restricciones de la liga sobre anuncios durante la postemporada podrían influir en el calendario.