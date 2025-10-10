MLB sanciona a dos jugadores de los Padres de San Diego por conducta antideportiva (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

Major League Baseball (MLB) anunció una suspensión de un juego y una multa económica no revelada para el infielder José Iglesias, tras un altercado con los árbitros al finalizar el tercer juego de la Serie de Comodines entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago. El castigo responde a una conducta considerada antideportiva mientras los oficiales abandonaban el terreno de juego. Xander Bogaerts, también infielder de los Padres, recibió una multa por su participación en el mismo incidente.

La jugada polémica que desató la frustración

La tensión se disparó en la novena entrada del decisivo tercer juego, con los Padres abajo 3-0. Jackson Merrill conectó un jonrón que redujo la diferencia a dos carreras. Luego, Bogaerts trabajó un conteo de 3-2 y recibió un lanzamiento bajo y afuera que, según la transmisión televisiva, parecía claramente fuera de la zona de strike. Sin embargo, el umpire principal D.J. Reyburn lo cantó como tercer strike, eliminando una oportunidad clave para empatar el encuentro.

Aunque algunas fuentes como Statcast sugieren que la pelota rozó la parte baja de la zona, la percepción general del equipo fue que se trató de una mala decisión arbitral. Los Padres lograron colocar dos corredores más por pelotazos, pero finalmente cayeron 3-1, quedando eliminados de la postemporada.

Iglesias deberá cumplir la sanción en 2026 si firma con un equipo

Dado que los Padres ya están fuera de competencia, Iglesias no podrá cumplir su suspensión este año. El jugador, que será agente libre en invierno, deberá acatar el castigo en su primer día activo con cualquier equipo de Grandes Ligas durante la temporada 2026, si no apela o si la apelación es rechazada.

Un futuro incierto para el veterano infielder

José Iglesias, quien cumplirá 36 años en enero, ha firmado contratos de ligas menores en los últimos tres inviernos. Aunque en 2024 brilló con los Mets al batear .337/.381/.448, este año con los Padres su rendimiento cayó a .229/.298/.294. Se espera que reciba nuevas ofertas de ligas menores, pero cualquier equipo que lo firme deberá considerar comenzar la temporada con un jugador menos en el roster activo.