MLB: Dodgers de Los Ángeles entra en este top histórico de postemporada

Dodgers de Los Ángeles es una de las franquicias más importantes en Grandes Ligas. Ha construido un legado a base de títulos, apariciones en postemporada y momentos que definen eras; Lo último que lograron contra Phillies de Philadelphia los llevó a un top histórico en playoffs.

Dodgers es un equipo que respira serenidad en momentos de máxima exigencia. El error del lanzador de Phillies los lleva a ganar y dejarlos sobre el terreno de juego, el clásico walk-off de MLB. Esto solo fue posible por la presión que ejerce un lineup poderoso y con experiencia.

La franquicia de Los Ángeles, junto a Yankees, Medias Rojas y Azulejos son los equipos con más walk-off para avanzar de ronda en la historia de postemporada. No se trata solo de vencer a los rivales, se trata de crear una situación memorable que haga que el resta les tema.

Walk-off de Dodgers de Los Ángeles a Phillies de Philadelphia en Serie Divisional 2025

Una serie de hechos desafortunados ocurrieron para que la última entrada del Dodgers vs Phillies estuviera cargada de emoción hasta el final. Con Jesús Luzardo lanzando, Freeman se poncha, Edman da sencillo (sustituido por Kim); Smith falla con elevado y entrega el segundo out del inning.

Muncy extiende la entrada con otro sencillo, hombres en primera y segunda con Kike Hernández al bate (Orion Kerkering reemplaza a Luzardo). El boricua recibe boleto, se llenan las bases y todo en manos de Pages: el cubano batea un rodado a Kerkering que lanzó horrible a home.

Se registró como error de fildeo, pero ya no importaba... el daño estaba hecho. Los Ángeles dejaron en el terreno a Philadelphia y con eso terminaron el sueño de Serie Mundial para Phillies. Una jugada que era de rutina para cualquier otro lanzador en Grandes Ligas, los llevó a un walk-off.

Equipos con más walk-off para avanzar en postemporada

Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston son los equipos que más Walk-off tienen para avanzar en postemporada. No es casualidad que sean dos de las franquicias más importantes en la historia de la MLB; seguidamente están Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto.

Más walk-off para avanzar en postemporada: