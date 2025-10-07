El jugadón de Miguel Rojas que fue clave en la victoria de Los Angeles Dodgers (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Rojas se convirtió en una de las claves en la victoria de Los Angeles Dodgers (4-3) sobre Phillies de Philadelphia en el segundo encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional, que se llevó a cabo en la jornada de este lunes 6 de septiembre.

Pese a que falló en par de oportunidades con el madero, el venezolano se lució a la defensiva, siendo esa su faceta que le permitido destacar a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas. El nativo de Los Teques tuvo un momento crucial en el partido cuando estaban las acciones sin anotaciones.

Parecía que los locales iban a abrir el marcador en la parte baja de la sexta entradas. Philadelphia llegó a tener corredores en primera y segunda sin solo un out en la pizarra, pero se quedaron cortos en su aspiraciones de anotar la primera carrera gracias a una excepcional jugada del experimentado infielder.

Jugada clave de Miguel Rojas para mantener el cero

Después de que Bryce Harper se ponchara tirándole, Alec Bohm le tocó el turno de oro para los Phillies, pero terminó bateando rodado a tercera base donde se victima de la gran intervención de Miguel Rojas. El toletero de los Filis bateó un rodado en dirección al venezolano, que en lugar de disparar a la inicial decidió apostar a su velocidad y lanzarse de cabeza para hacer out a Trea Turner en una jugada milimétrica.

El utility de los Dodgers terminó con la amenaza de Philadelphia y mantuvo el marcador sin carreras, resultado que se rompió un inning más tarde con un ramillete de cuatro rayitas para los actuales campeones de las Grandes Ligas. Esa contundente producción les permitió quedarse con la victoria (4-3) para ponerse a ley de un lauro de sellar su presencia en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Rojas volvió a responder a la confianza de Dave Roberts, quien ha sabido aprovechar sus cualidades con el guante en la presente Postemporada MLB. Antes del emparejamiento contra la franquicia de Pensilvania, el infielder fue clave en la Serie de Comodín contra Cincinnati Reds sonando un trío de inatrapables en dos partidos.