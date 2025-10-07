¡Increíble pero cierto! Roki Sasaki marca un hito en la historia de MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Roki Sasaki ha sido de esas piezas asiáticas que han llegado a Grandes Ligas con una proyección importante, razón por la que los Dodgers de Los Ángeles no dudaron en firmarlo para esta temporada 2025. Su impacto ha sido bueno y por esa razón fue inscrito en el roster para los Playoffs que actualmente están jugando.

El nipón de 23 años está teniendo la primera experiencia de su carrera en octubre y vaya que ha rendido de gran forma, debido a que ha sido utilizado como pieza de bullpen y ha respondido al mánager Dave Roberts, con actuaciones notables que lo hacen ser clave en esta instancia.

Roki Sasaki en la historia de las Grandes Ligas

Según un dato de OptaSTATS, desde que los salvamentos se convirtieron en una estadística oficial en 1969, ningún lanzador había logrado lo que acaba de hacer Sasaki. El japonés de los Dodgers consiguió sus dos primeros salvamentos de su carrera (ya sea en temporada regular o postemporada) durante los Playoffs 2025, una hazaña que lo coloca en un grupo exclusivo dentro de la historia de las Grandes Ligas.

Recién llegado a MLB, este lanzador no tardó en mostrar por qué era una de las promesas más esperadas del beisbol. Con aplomo y dominio en momentos de máxima presión, el derecho ha demostrado que puede brillar bajo los reflectores de octubre. Su capacidad para mantener la calma y ejecutar sus pitcheos en instancias decisivas ha sido clave para los californianos, que encontraron en él una nueva arma de confianza desde el bullpen.

Roki Sasaki llegó a esta Postemporada con unos números sumamente discretos con los Dodgers en ronda regular, al registrar 4.46 de efectividad en 10 juegos, ocho de ellos apertura, récord de 1-1, 1.43 de WHIP y 28 ponches.