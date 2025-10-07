MLB

Dodgers se impone de forma dramática ante Phillies y se coloca a ley de uno

Neyken Vegas
Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 09:51 pm

Los locales tenían la carrera del empate en tercera en el último episodio 

Los actuales monarcas de las Grandes Ligas siguen demostrando que están hechos, para este tipo de momentos y volvieron a imponerse en el segundo de la Serie Divisional de la Liga Americana a los Phillies de Philadelphia, con un dramático final incluido.

Los dirigidos por Dave Roberts ganaron por la mínima 4-3, en un gran duelo de pitcheo entre los abridores Jesús Luzardo y Blake Snell, quien finalmente se llevó el triunfo, para que los californianos mantengan su invicto en los playoffs.

Resumen:

El duelo avanzó rápidamente hasta el séptimo tramo, motivado a que ningún abridor aceptó carreras durante seis entradas. No obstante, al zurdo criollo los bates de los Dodgers lo descifraron en el séptimo e hilavanaron un rally de cuatro rayitas (dos a la cuenta de Luzardo), producto de varios inatrapables consecutivos.

Con la necesidad de remontar, los locales fabricaron una en el octavo y estuvieron bastante cerca de emparejar las cosas, en un noveno capítulo donde tuvieron el empate en segunda sin out, pero en un intento de sacrificio, Nick Castellanos fue retirado en tercera.

Posteriormente, lograron tener corredores en la antesala y en la inicial con dos outs, pero el japonés Roki Sasaki vino a retirar a Trea Turner con un rodado por segunda, donde Tommy Edman casi complica las cosas con un tiro bastante incómodo,sin embargo, Freddie Freeman resolvió y aseguró el triunfo de la novena de Los Angeles.

Los Dodgers a ley de uno para avanzar:

Con esta victoria, los Dodgers se colocan 2-0 en esta llave ante los Phillies y buscarán el triunfo que les de el pase a la Serie de Campeonato el próximo miércoles en el Dodger Stadium.

Además, mantienen su invicto en esta postemporada, con cuatro victorias en la misma cifra de duelos disputados (4), desde el Wild Card.

