La gran actuación de Jesús Luzardo no le basta y se va perdiendo el duelo de pitcheo ante Blake Snell

Jesús Luzardo y Blake Snell deleitaron a toda la afición presente en el Citizens Bank Park con un grandioso duelo de pitcheo, donde lamentablemente el venezolano se está llevando la peor parte en el segundo de la serie entre estas novenas.

Ninguno de este par de brazos siniestros aceptó anotaciones durante seis episodios, pero lamentablemente Luzardo se quedó sin "gasolina" en el séptimo tramo y recibió par de rayitas.

Jesús Luzardo con una increíble seguidilla de bateadores retirados:

Después aceptar un incogible y regalar un boleto, en la primera entrada, el abridor de los Phillies retiró a 17 bateadores rivales de forma consecutiva y lucia con total dominio.

No obstante, luego de permitir dos inatrapables y aceptar la primera rayita del compromiso en el séptimo, sin haber retirado a ningún oponente en esa entrada, su manager decidió sustituirlo, dejando a un hombre en circulación, quien también anotó posteriormente.

Esta fue la línea final de Jesús Luzardo:

IL: 6.0

L: 82

H: 3

C: 2

CL: 2

K: 5

BB: 1.

Uno de esos ponches, fue ante el "Fenómeno" Shohei Ohtani, a quien dejó parado en el plato. Por ahora, el choque marcha 4-1 a favor de los californianos y si los locales no logran remontar quien cargará con el revés, será Luzardo, a pesar de esa grandiosa actuación ante uno de los lineups más temibles de la actualidad en la MLB.

Juego en desarrollo...