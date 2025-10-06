Andrés Giménez se hace importante en los triunfos de Toronto sobre los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto han iniciado con el pie derecho su camino en la postemporada de 2025, al quedarse con los dos primeros juegos de la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York. La clave principal del equipo ha sido la ofensiva, que ha anotado nada más y nada menos que 23 carreras entre los dos compromisos.

Eso sí, el pitcheo y la defensa también ha sabido estar a la altura, especialmente ante las circunstancias tan complicadas que viven desde mediados de septiembre, cuando Bo Bichette, shortstop titular, sufrió una dura lesión que lo tiene fuera de acción hasta nuevo aviso.

Ante esta situación tan difícil, Andrés Giménez ha emergido como la respuesta a los problemas de la organización. John Schneider, manager de Toronto, le consultó al criollo si estaba dispuesto a ocupar la posición de campocorto, su demarcación natural. El venezolano no solo aceptó ayudar a su equipo, sino que además ha estado a un nivel magnífico con el guante.

Andrés Giménez, el santo remedio de Toronto

Luego de jugar por cuarto año consecutivo una defensa digna de Guante de Oro en la segunda base, Andrés Giménez ha debido ocupar la posición número seis de la defensa de los Azulejos por la lesión de Bichette, y de momento, se puede decir que ha hecho una labor fantástica.

Entre el final de la ronda regular, y los primeros dos compromisos de la postemporada, Andrés Giménez acumula 14 juegos como shortstop desde este mes de septiembre, en donde se ha mostrado realmente solvente. El oriundo de Barquisimeto ha cometido tan solo un error, pero se ha visto seguro y con capacidad de resolución.

"Ha sido fenomenal. Lo he dicho antes. Creo que Andrés es el mejor infielder en el béisbol de Grandes Ligas, sin importar dónde esté posicionado. Creo que es así de talentoso. Se ha visto grandioso. Ha hecho jugadas increíbles. Hace lucir fáciles las jugadas difíciles", dijo el manager John Schneider luego del triunfo en el Juego 2.

Por si fuera poco, el venezolano tiene tres imparables y par de impulsadas en los dos juegos de la Serie Divisional, por lo que ha sido de verdadera ayuda para los suyos en todos los ámbitos del juego.