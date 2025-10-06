Vladimir Guerrero Jr. y su padre poseen este récord histórico en los Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. ha sido clave para los Azulejos de Toronto en el inicio de la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, ya que se ha hecho sentir con su madero para demostrar porque es de los mejores toleteros de todas las Grandes Ligas. El primera base en su más reciente juego en Playoffs conectó Grand Slam y escribió una página histórica en esta instancia.

El dominicano de 26 años llegó a dos jonrones en su carrera en Postemporada y con ese batazo con bases llenas, logró establecer junto a su padre, Vladimir Guerrero Sr., una marca sin precendetes en el mejor beisbol del mundo.

Vladimir Guerrero Jr. y su padre en la historia de los Playoffs

Según un dato de Erick José Lantigua, la historia de los Guerrero sigue dejando huella en la MLB. Por primera vez en la historia de la postemporada, un padre y su hijo han logrado conectar un Grand Slam, un hito que une a Vladimir Guerrero Sr. y Vladimir Guerrero Jr. en un registro que ningún otro dúo familiar había alcanzado. Vlad Jr. lo consiguió el 5 de octubre de 2025 frente a los Yankees, mientras que su padre, Vlad Sr., lo había logrado el 8 de octubre de 2004 contra los Red Sox.

Este logro no solo refuerza el talento excepcional de la familia Guerrero, sino que también amplía su legado en la historia del béisbol. La conexión entre padre e hijo trasciende generaciones, demostrando que la pasión y el poder al bate se llevan en la sangre.

Vale la pena destacar que, con este logro, ambos dominicanos se suman a otras parejas padre-hijo que han conectado jonrones en la postemporada de la MLB, como Bob y Bret Boone (5), Bob y Aaron Boone (4), Tony y Eduardo Pérez (7), Julian y Stan Javier (2), y Cecil y Prince Fielder (8). Estas duplas muestran cómo el talento y la pasión por el béisbol pueden pasar de generación en generación.

Vladimir Guerrero Jr. de por vida en la Postemporada batea para .290, con nueve imparables, entre ellos un doble y par de jonrones. Además, cuenta con siete carreras remolcadas y cuatro anotadas.