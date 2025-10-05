Vladimir Guerrero Jr y su padre hacen historia en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto dominan de manera implacable en la Serie Divisional de la Liga Americana al haber derrotado por diez carreras a una a los Yankees de Nueva York en el primer juego y apalearlos en el segundo en Rogers Centre.

La gran figura en esta llave eliminatoria es el dominicano-canadiense Vladimir Guerrero Jr, quien abrió la cuenta de la serie tan solo en el primer inning del primer asalto, cuando despachó un cuadrangular por el jardín izquierdo.

Este domingo, además, batearía su segundo vuelacercas después de que se congestionaran las bases, sin outs, en la quinta entrada y despachara otro largo batazo por la mima zona, sumando cuatro carreras más a la cuenta para ganar 0-9.

La familia Guerrero, con esto, se convierte en la sexta pareja de padre e hijo en conectar cuadrangulares en Postemporada en las Grandes Ligas, luego de que Vladimir Guerrero padre conectara dos jonrones en 2004 y 2009 con Angelinos de Anaheim.