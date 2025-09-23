Vladímir Guerrero Jr. deja claro el objetivo principal de los Blue Jays (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto derrotaron este domingo a los Reales de Kansas City para asegurar un lugar en los playoffs. Sin embargo, no se conforman con eso. Así lo dio a entender la superestrella dominicana Vladímir Guerrero Jr.

El conjunto canadiense llega a la segunda ronda del torneo con el mejor récord de la Liga Americana con 90 victorias y 66 derrotas; sin embargo, aún no aseguran el título divisional, pues los Yankees se encuentran a dos juegos.

“No hemos terminado”

En medio de la celebración, el inicialista dejó claro que no piensan en levantar el pie del acelerador y señaló que asegurar un lugar en los playoffs no significa que el trabajo esté hecho.

“El trabajo no ha terminado”, dijo Vladímir Guerrero Jr. en un vestuario empapado de cerveza, según Keegan Matheson de MLB.com. “Queremos ganar la división”.

La declaración de Guerrero es una gran señal de que todos siguen con la mira puesta en ganar el título de la División Este de la Liga Americana. Su número mágico para convertirse en campeones de división es cuatro.

Si Toronto se mantiene firme, controlarán su propio destino al ganar la División Este de la Liga Americana por primera vez en una década. Por su parte, Guerrero Jr., como el jugador mejor pagado y líder de este equipo, necesita marcar la pauta para el resto de los jugadores en el vestuario.